Öztunç'tan zeytinlik düzenlemesine tepki

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi.

Öztunç, şunları söyledi:

“AKP hükümeti ağaca düşman, doğaya düşman. Yeni bir yönetmelik çıkardılar. Çıkarttıkları yönetmelikte eğer maden sahasına, kömür sahasına zeytinlik denk gelirse; zeytinliklerin kesilmesine karar veriyorlar. Bir defa bu yönetmelik kanuna aykırı. Kanuna aykırı bu yönetmelik mahkemeden dönecek. Kanuna aykırı bu yönetmeliği uygulayacak bürokratlar ise emin olun suç işlemiş olacaklardır. Bunun hesabını vereceklerdir.

Zeytinlikleri keserek birtakım maden firmalarının önünü açıyorlar. Yani AKP hükümeti bir kez daha ranta hizmet ediyor. Bir kez daha rantiyecinin istediğini yapıyor. AKP hükümeti ağaca düşman, yeşile düşman, doğaya düşman. Sevdikleri tek yeşil doların yeşili. Doların yeşili için her şeyi yapıyorlar. Anadolu’da topraklarımız üzerinde neredeyse ağaç bırakmayacaklar.” (ANKA)