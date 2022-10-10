Özvar: Türkiye yükseköğretime erişimde, OECD ortalamalarına çok yaklaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de yükseköğretim kurum sayısında önemli bir artış yaşandığını ve üniversitesiz il kalmadığına dikkati çeken Özvar, ülkenin her ilinde bir üniversitenin kurulmasının Türkiye'nin yükseköğretim kapasitesini genişlettiğini ve böylelikle vatanın dört bir yanından, daha fazla sayıda öğrencinin yükseköğretime erişebildiğini söyledi.

Ülkede son 20 yılda yükseköğretim imkanlarının çoğalması, yeni üniversitelerin açılması ve kontenjanlardaki son düzenlemelerle yükseköğretime ulaşımda kayda değer artışlar gerçekleştirildiğini söyleyen Özvar, YÖK olarak gençlerin yükseköğretime erişiminin artırılmasının öncelikli misyonları arasında olduğunu söyledi.

Özvar, ÖSYM'nin üniversiteye giriş sistemine 2002'de yaklaşık 1 milyon 540 bin adayın başvurduğunu, bu sayının 2022 itibarıyla 3 milyon 243 binle rekor düzeye ulaştığını dile getirerek, bu artışın yükseköğretime büyük talebin çarpıcı bir örneği olduğunu belirtti.

Talep artışının sürdüğünü, bu eğilimin küresel ölçekte diğer ülkelerdeki örneklerle karşılaştırıldığında benzerlik gösterdiğini ifade eden Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin, ülkede ve dünyada meydana gelen erişim beklentilerine vaktinde karşılık vermek suretiyle çarpıcı bir gelişim kaydettiğini söyledi.

Türkiye'de 25-34 yaş aralığındaki gençlerin yükseköğretim mezuniyet oranının sadece son 10 yıl içerisinde yüzde 18'den yüzde 40'a çıktığını aktaran Özvar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, yükseköğretime erişimde, OECD ortalamalarına çok yaklaşmıştır. Mevcut ivmeyi devam ettirmek suretiyle birkaç yıl içerisinde OECD ortalamasını geçeceğimizi öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Barajın kaldırılmasıyla 160 bin kişiye daha yükseköğretim imkanı sağlandı"

Özvar, bu hedefler ışığında 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj puanı uygulamasını sonlandırdıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barajı kaldırmamızın akabinde, başvuru sayıları geçen yıla göre tam yüzde 24 artmıştır. Geçen yıl 2 milyon 608 bin aday başvuru yapmışken bu yıl aday sayısı 3 milyon 243 bine yükselmiştir. Daha önemlisi, geçen yıl açıköğretim hariç toplam 690 bin kişi yerleşmişken, bu sayı bu yıl 850 bine ulaşmıştır. Yani, geçen yıla göre yaklaşık 160 bin daha fazla kişiye yükseköğretim imkanı sağlanmıştır. Üstelik kontenjan ve kayıtların doluluğu önceki yıllara göre yükselirken bu yılki yerleştirmelerde ortalama başarı puanları da yukarıya doğru çıkmıştır. Geliştirdiğimiz bu yeni sınav yaklaşımı, kamu kaynaklarının da daha verimli kullanılmasını sağlamıştır. Bu veriler, Türkiye'de yükseköğretime erişim talebinin ne kadar yüksek ve canlı olduğunun en büyük kanıtıdır."

"Uluslararası öğrenci sayısı 290 bini geçti"

Erol Özvar, konuşmasında öğretim elemanlarına yönelik norm kadro düzenlemesi ve yeni meslek gruplarıyla ilgili açılan programlar hakkında bilgiler verdi.

Salgın koşullarına rağmen uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Özvar, "Geçen birkaç yılla mukayese edildiğinde, yüzde 10'un üzerinde bir artışla bugün itibarıyla Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 290 bini geçmiştir." bilgisini paylaştı.

Özvar, YÖK'ün yürüttüğü İklim ve Çevre Dostu Kampüs Projesi ile Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin projelere ilişkin detaylar verdi.

"YÖK Akademik Hareketlilik Projesi ile akademik seferberlik ilan ediyoruz"

YÖK'ün 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren, hazırlıklarını yeni tamamladıkları YÖK Akademik Hareketlilik Projesi ile adeta bir akademik seferberlik ilan edeceklerini belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Öncelikle 2006'dan sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olmak, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırmak ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturmak amacıyla YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyoruz.

Projeyle nispeten köklü üniversitelerimizin yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine sunulmuş olacaktır. Bir taraftan öğrencilerimiz farklı akademik iklimlerden gelen akademisyenlerle buluşma imkanı elde ederken diğer taraftan da farklı üniversitelerin akademik kadroları arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi sağlanacaktır. Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliği başlamış olacaktır."

50 bini aşkın muhtara eğitim verilecek

Özvar, yeni başlattıkları Muhtar Akademisi Projesi'ne ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Üniversitelerin toplum ve kamuya hizmet misyonu kapsamında YÖK ve İçişleri Bakanlığımız arasında Muhtar Akademisi Projesi hazırlanmıştır. Projeyle yerel yönetim yapımızın temel taşı olan toplam 50 bini aşkın muhtarımızın daha etkin, verimli ve nitelikli hizmet verebilmelerinin yanı sıra insan odaklı, doğru iletişim temelli bir anlayışla çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik eğitim verilecektir. Bu eğitimler, ülkemizin her köşesinde yer alan üniversitelerimizin kampüslerinde gerçekleştirilecektir."

Tüm köy ve mahalle muhtarlarına verilecek eğitimin içeriğinin, YÖK ile İçişleri Bakanlığı arasında oluşturulan komisyon tarafından titiz bir çalışma sonucu belirlendiğini bildiren Özvar, 6 aylık bir hazırlık sürecinde tamamlanan içeriklerin, tüm illerdeki üniversitelerin öğretim elemanlarınca ikişer haftalık programla muhtarlara aktarılacağını kaydetti.

Özvar, eğitimlerin içeriklerinin kırsal, kentsel ve turizm bölgelerinde hizmet veren muhtarlar için farklılaştırıldığını, muhtarların ihtiyaçları çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde yeni konuların ilave edileceğini söyledi.

Öğretim üyelerine yurt dışında araştırma imkanı

Erol Özvar, 2023'te başlatmayı planladıkları bir diğer projeyle yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında, 11. Kalkınma Planı'ndaki öncelikli alanlarda devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerine yurt dışında araştırma imkanı sunulacağını duyurdu.

Doktora tez aşamasındaki genç araştırma görevlilerine de tez konularıyla ilgili yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda veya laboratuvarda çalışma imkanı sağlanacağını kaydeden Özvar, "İnanıyorum ki bu projeler Türkiye yükseköğretim sistemimizi daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.