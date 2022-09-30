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Özvar'dan iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

YÖK Başkanı Özvar, KPSS soruşturmasıyla ilgili, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul'da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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YÖK Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul'da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek." ifadelerini kullandı.

 

 

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