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Özvar'dan KPSS açıklaması: Gereğini yapacağız

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS konusunda, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.

2022-KPSS'nin 31 Temmuz'da düzenlenen oturumu usulsüzlük tartışmalarının ardından iptal edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. 

 