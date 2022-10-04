Özvar'dan KPSS açıklaması: Gereğini yapacağız
YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS konusunda, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.
İHA
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YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.
2022-KPSS'nin 31 Temmuz'da düzenlenen oturumu usulsüzlük tartışmalarının ardından iptal edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.