Özvar'dan KPSS açıklaması: Gereğini yapacağız

YÖK Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.

2022-KPSS'nin 31 Temmuz'da düzenlenen oturumu usulsüzlük tartışmalarının ardından iptal edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.