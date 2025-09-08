ÖZYES sınav sonuçları açıklandı! ÖZYES sınav sonuç sorgulama linki...
2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı sonuçları açıklandı. Kurum saat 10.00'da adaylara müjdeli haberi geçti. Şimdi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. İşte sonuç linki...
ÖZYES adayları uzun zamandır ÖSYM'den sonuç tarihini bekliyordu. Bugün saat 10'da gelen duyuru ile on binlerce kişi müjdeli haberi aldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2025 Özel Yetenek Sınavı’nın (2025-ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.