Spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için gerçekleştirilen ÖZYES bu yıl 13-17 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sınav dün itibarıyla sona erdi ve sonuçlar için bekleyiş başladı. ÖSYM'nin sınav takvimini incelemeyen adaylar veya tereddüt yaşayanlar "ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 12 Eylül Cuma günü ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.