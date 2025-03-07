PAGEV ve PAGÇEV Genel Sekreteri Ertan Güneş hayatını kaybetti
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV) ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi'nin (PAGÇEV) Genel Sekreteri Ertan Güneş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
PAGEV ve PAGÇEV'in Genel Sekreteri Ertan Güneş 54 yaşında hayata veda etti. Güneş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ertan Güneş kimdir?
1 Mayıs 1971 doğumlu, evli ve bir kız çocuğu babası olan Ertan Güneş, meslek hayatına PAGEV’de dergi editörü olarak başlarken, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi Başkanlığı ve Brüksel merkezli Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği (EUPC) Yönetim Kurulu üyeliklerinde kilit rol oynadı.