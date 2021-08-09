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Pakdemirli: 3 bölgede yangınlar devam ediyor

Tarım ve Orman BakanıBekir Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında açıklama yapan Pakdemirli, şunları söyledi:

"270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor."

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