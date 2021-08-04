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Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, 33 ilde 167 yangının kontrol altına alındığını, 7 ilde, 16 farklı yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

 

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