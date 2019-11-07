Pakdemirli: Geleceğe Nefes seferberliğinde 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.
Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını açıkladı.
Pakdemirli, "Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız." dedi.
Kaynak: AA