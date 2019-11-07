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Pakdemirli: Geleceğe Nefes seferberliğinde 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.

Pakdemirli: Geleceğe Nefes seferberliğinde 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.

Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını açıkladı.

Pakdemirli, "Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız." dedi.

Kaynak: AA

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