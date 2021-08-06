Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 gündür devam eden yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dün il genelindeki yangınlarda 55 bin 221 hektar alanın yandığını açıklamış, Menteşe, Sungur, Kavaklıdere, Çatak’ta yanan alanın büyüklüğünün ise henüz belirlenemediğini bildirmişti.