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Pakdemirli: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, yaklaşık 9 gündür devam eden Manavgat ile Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 gündür devam eden yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dün il genelindeki yangınlarda 55 bin 221 hektar alanın yandığını açıklamış, Menteşe, Sungur, Kavaklıdere, Çatak’ta yanan alanın büyüklüğünün ise henüz belirlenemediğini bildirmişti.

 

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