Pakdemirli: Marmara Denizi'ndeki balıklar tüketilebilinir

Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorular geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok. Zaten şu anda av mevsimi açık değil yani av yasağının geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu av yasağı ne zaman kadar devam ediyor? 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu anda Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanan balıklar özellikle tezgahlarda çok fazla yer almıyor ama yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir bulgumuz şu ana kadar yok.

'Av yasağının devam etmesiyle ilgili bir gereksinim duymuyoruz'

Av yasağının devam etmesi veya Marmara özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz. Bir gereksinim duyacak olursak 1 Eylül tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum. Zaten av yasağı kalktığında 1 Eylül itibarıyla da Marmara'nın da birçok kesiminde büyük gırgır avcılığı yasak. Adalar etrafında yasak. O anlamda herhangi bir problem olmadığını söylemekle beraber şimdilik de av yasağının uzatılacağıyla alakalı, mevsimin uzatılacağıyla alakalı değerlendirmemiz yok. Gerekirse bu değerlendirmeyi yaparız."