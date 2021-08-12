Pakdemirli: Meteorolojik yağış riski devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde bulunan Afet Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, orman teşkilatının her zaman özveriyle çalıştığını kaydetti.

Herkesin cansiperane mücadele ettiğini anlatan Pakdemirli, "Şükür ki gerçekten başta orman teşkilatımıza katkısı olan tüm kamu kurum ve kuruşları, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler vasıtasıyla da milletçe bu işin üstesinden gelebildik. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları, orman kahramanlarımızın büyük mücadelesiyle kontrol altına aldık. Dün Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık, soğutma çalışması devam ediyor." diye konuştu.

Orman yangınlarının her yıl, her saniye mevsimine göre sık görülebilecek bir dönemde olduğunu vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarına karşı tedbirli olduklarını bildirdi.

Akdeniz kuşağında orman yangınlarının çıkabildiğini söyleyen Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi.

"Devlet, tüm afetlerde olduğu gibi sel baskını afetinin de yaralarını saracak"

Toprakların yeniden yeşermesi için çalışma yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yaban hayatıyla ilgili kayıpların olduğunu belirten Pakdemirli, "Yaban hayatının doğru yönetimi için, doğal yaşamlarında korunması için gerekli düzenleme kararı aldık. Bu alanda bir çalışma yapıyoruz. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık." diye konuştu.

Türkiye'nin dün farklı bir afete uyandığını bildiren Pakdemirli, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel afetlerinin hala devam ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, sel afetinden can kayıplarının sayısının saat saat artmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum, yarın ve cumartesi günü ağır yağışın olacağını ve meteorolojik risklerin hala devam ettiği konusunu size tekrar ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız, özellikle can kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde, bu bölgelerde kendi tedbirlerini alarak yağışın ve potansiyel taşma riskinin olduğu bölgelerden uzak durma gayreti içinde olsunlar. Vefat edenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet, tüm afetlerde olduğu gibi sel baskını afetinin de yaralarını saracak."