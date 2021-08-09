  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm orman yangınları kontrol altına alındı
Takip Et

Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı paylaşımda, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

Çavuşoğlu Antalya'da: Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecekÇavuşoğlu Antalya'da: Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecekGündem
BM'den iklim değişikliği uyarısı: Yaygınlaştı, hızlandı ve yoğunlaştıBM'den iklim değişikliği uyarısı: Yaygınlaştı, hızlandı ve yoğunlaştıGündem

 