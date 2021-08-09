Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı paylaşımda, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alındı. 'Ormanın Kahramanları' Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.