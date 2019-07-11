Pakdemirli: Muğla'daki yangın kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki yangının kontrol altına alındığını ancak mücadelenin devam ettiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın ile ilgili "Muğla'daki yangın kontrol altında, ancak mücadele devam ediyor" dedi.
Muğla’nın Dalaman ilçesinde başlayan ve Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle saat 17.00 sularında yeniden kontrolden çıktı. Yangın rüzgar etkisiyle Göcek'ten Karaağaç mevkisine doğru ilerlemeye başladı.
Dalaman ilçesinin Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Alevler, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı.
Alevlerin tehdit ettiği mahallelerde oturan vatandaşlar tahliye edildi.
15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale edildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 350 hektarlık alan zarar gördü.
Öte yandan Fethiye ilçesinde yeniden başlayan orman yangınında alevler 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.