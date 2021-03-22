Pakdemirli: Nisanda Birinci Su Şurası'nın başlangıcını yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Birinci Su Şurası'nın başlangıcını yapacaklarını belirterek, "Birinci Su Şurası kapsamında ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek, suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz." dedi.

Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"ndaki konuşmasında, Dünya Su Günü'nün bu yılki temasının "Suyun Değeri" olduğuna dikkati çekti.

Su güvenliğinin, gıda güvenliğinin garantisi olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Tarım ise suyun en fazla kullanıldığı sektördür. Dünyadaki suyun yüzde 71'ini, ülkemizdeki suyun ise yüzde 77'sini tarım sektörü kullanıyor. Son 50 yılda verimde ve üretimde ciddi artışlar yaşadık. Bunun temelinde su, önemli bir yer tutuyor. Son 50 yılda Türkiye'de, sulamalı endüstriyel tarım yapılan alan 2 kat arttı." diye konuştu.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını anlatan Pakdemirli, "Kurak ve su kısıtı olan bir coğrafyada yaşıyoruz. 25 nehir havzasından oluşan ülkemizde, 112 milyar metreküp teknik ve ekonomik su rezervimiz var. Yıllık ortalama yağış miktarımız dünya ortalamasının altındadır. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp su ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. 2040 yılında ise kişi başı tüketilen yıllık su miktarının yüzde 17 azalışla, 1116 metreküpe düşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Son 19 yılda toplam 255 milyar liralık yatırım yaptık"

Pakdemirli, her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için, çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda, elimizdeki bu kıymeti aziz milletimize en iyi şekilde sunmak amacıyla toplam 255 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 697 tesisi hizmete aldık. 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 600 barajımızda, toplam 45 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Yaklaşık 20 milyon dekar alanı son 19 yılda sulamaya açarak sulanan tarım alanını 67 milyon dekara ulaştırdık. Böylece bereketli Anadolu topraklarını modern sulama sistemlerine kavuşturduk. Sulamaya açılan alanlardan yılda yaklaşık 60 milyar lira zirai gelir artışı sağlayarak hem üreticimize hem de ekonomimize önemli bir gelir kazandırdık."

Arazi toplulaştırmada 263 proje kapsamında 48 milyon dekar arazide çalışmalarını tamamladıklarının altını çizen Pakdemirli, böylece suyun ve üretim girdilerinin daha az kullanılarak verimin artmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

Pakdemirli, hidroelektrik santrali projeleriyle 44 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitesini, 108 milyar kilovatsaate çıkardıklarına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya ulaşması için son 19 yılda 262 içme suyu ve 21 atık su tesisi tamamladık. Böylece 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2,7 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Bugün ülkemiz, güvenilir içme suyu hizmeti kullanan nüfus oranında, yaklaşık yüzde 99 gibi gelişmiş birçok ülkenin üzerinde çok iyi bir seviyeye ulaşmıştır."

"2021'de 402 tesis ve yatırımı hizmete almayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle su alanındaki çalışmalara da hız verdiklerini ifade eden Pakdemirli, son 3 yılda 72'si baraj olmak üzere 973 tesisi hizmete aldıklarını kaydetti.

Pakdemirli, Bakanlık olarak, 2021 yılını "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak ilan ettiklerini bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sulama yatırım bütçesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 2,4 kat artırarak, 15,3 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında, 51'i baraj olmak üzere toplam 402 tesis ve yatırımı hizmete almayı hedefliyoruz. Depolama kapasitemiz 180 milyar metreküpe ulaşacak, sulamaya açılan alan 69 milyon dekara çıkarılacak, tescil edilen toplulaştırma alanı 60 milyon dekara çıkarılacak, içme suyu miktarı yıllık 4,9 milyar metreküpe ulaşacaktır."

"Yer altı baraj sayımızı 50'ye çıkartacağız"

Diğer taraftan, suyu korumak ve tasarruflu kullanmak için en az 150 yer altı barajının inşaatlarının devam ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, martta,15 ilde 26 yer altı barajının faaliyete geçtiğini bildirdi. Pakdemirli, "İnşallah 2021 yılı sonu itibarıyla da hizmete alınan yer altı baraj sayımızı 50'ye çıkartacağız. 2023 yılına kadar kalanını da hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

Pakdemirli, basınçlı borulu şebekelerin yapımının artırılması ve eski sulamaların rehabilite edilmesiyle sulamada kullanılan suda yüzde 74'lük tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirterek, damlama ve yağmurlama sulama yatırımlarına yüzde 50 hibe ve sıfır faizli kredi desteğinin devam ettiğini söyledi.

Sulama yatırımlarına hız verirken suyun geleceğini de planladıklarını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinde bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Nisan ayında Birinci Su Şurası'nın da başlangıcını yapıyor olacağız. Tabii 2019 yılında yaptığımız Tarım ve Orman Şurası'nda olduğu gibi, Birinci Su Şurası kapsamında da ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz."

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da suyun kirletilmemesi için yasal altyapıların oluşturulması noktasında çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, havayı suyu ve toprağı temiz tutmak için projeler yaptıklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da su kaynaklarının geliştirilmesinin ve hizmete alınmasının sosyal refahın artmasına doğrudan katkı yaptığını belirterek, DSİ'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, DSİ'nin "22 Mart Dünya Su Günü" kapsamında düzenlendiği yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri verilidi, Bakan Pakdemirli de "Dünya Su Günü" içerikli resim, foto ve afişlerden oluşan sergiyi gezdi.