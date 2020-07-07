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Pakdemirli: Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli: Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarihi Alan Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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