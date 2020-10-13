Pakdemirli: Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır." dedi.
Bakan Pakdemirli, Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının sağlanacağını belirtti.
Kaynak: AA