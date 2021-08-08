Pakdemirli: Yunanistan'a yangın söndürme uçağı sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'daki yangınlarda durumun iyiye gittiğini belirterek "89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon" diye konuştu.

'Yunanistan'a yangın uçağı sağlıyor olacağız'

Bakan Pakdemirli Yunanistan'ın Türkiye'den yangın söndürme uçağı talebinin olduğunu açıklayarak, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı."

"Yanan yerler yeniden ağaçlandırılacak"

Pakdemirli, yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu dolmadığını, buraların yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

"TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz"

Pakdemirli "TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik." şeklinde konuştu.