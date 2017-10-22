Pakistan Başbakanı, ATAK helikopteri ile test uçuşu yaptı

22 Ekim 2017

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni inceledi ve test uçuşuna katıldı. Kendisi de pilot olan Abbasi, ATAK helikopteri hakkında test pilotları Arif Ateş ve Barış Yakar'dan bilgi aldı.

Uçuşun ardından ATAK'ın çok etkileyici bir helikopter olduğunu ifade eden Abbasi şunları kaydetti:

"Bence bu helikopter, bir pilot olarak söyleyebilirim ki dünyadaki en iyi, en etkin taarruz helikopteri. Pakistan Silahlı Kuvvetleri tam 4 yıldır bu helikopteri her türlü koşulda en ince ayrıntısına kadar denedi ve birinci sırada seçerek helikopteri teknik yönden beğendi ve başarılı buldu. Şu anda sözleşme görüşmelerimiz son hızı ile devam etmekte."

Kaynak: AA