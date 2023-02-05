Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref yaşamını yitirdi

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref uzun süren hastalığının ardından Dubai'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu, 2008 yılında iktidardan uzaklaştırılan ve Dubai'de kendi isteğiyle sürgünde bulunan Müşerref'in öldüğünü doğruladı.

Pakistan ordusu yaptığı açıklamada, 1999'da darbeyle iktidarı ele geçiren eski generalin ailesi ve yakınları için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ordunun mesajında "General Pervez Müşerref'in üzücü ölümü dolayısıyla en içten taziyelerini ifade ettikleri" belirtildi

Reuters'ın haberine göre, Pakistan'ın Dubai Konsolosluğu ve Abu Dabi Büyükelçiliği Sözcüsü Şaziye Siraj, "Merhum general, bu sabah Dubai'de son nefesini verdi" açıklamasında bulundu.

Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı.