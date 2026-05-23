Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tahran'da barışı görüşüyor

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asim Munir, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştü. İran devlet medyası verilerine göre, görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de katıldı. Toplantılarda, bölgede devam eden askeri gerilimlere yönelik diplomatik süreçler ele alınıyor.

Asim Munir arabuluculuğunda çerçeve barış anlaşması görüşülüyor

Al Arabiya kaynaklı raporlarda, Asim Munir'in Washington yönetiminin mesajlarını İranlı yetkililere ilettiği belirtildi. İletilen mesajların, bölgede askeri çatışmaların yeniden başlaması ihtimaline dair uyarılar içerdiği aktarıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Orgeneral Munir arasındaki toplantıda, ABD ile İran arasında ön bir çerçeve anlaşmasına varılması ihtimali değerlendirildi. Görüşmelerde, Batı Asya bölgesinde askeri tırmanışın engellenmesi ve istikrarın sağlanması konuları masaya yatırıldı. Öte yandan diplomatik gelişmelerle eş zamanlı olarak, İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere transit geçiş ücreti muafiyeti sağladığı bildirildi.

Diplomatik temaslar kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Türkiye, Katar ve Irak dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Piyasalar, bölgedeki jeopolitik gelişmelere dair önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamaları ve diplomasi trafiğinin sonuçlarını izleyecek.