Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi suyla buluştu

Yılmaz törendeki konuşmasında, Türkiye’nin halihazırda savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, kendi ihtiyaçlarının ötesinde, dünyanın birçok gelişmiş ülkesi için de gemi inşa etmektedir. Savunma sanayinde elde ettiğimiz bilgimizi, tecrübemizi ve teknolojimizi dostlarımızla paylaşmaya her zaman hazırız.

Pakistan’la ortak projelerimiz de bu yaklaşımımızın güzel bir tezahürüdür" dedi. Yılmaz, ikisi Pakistan’da, diğer ikisi de Türkiye’de inşa edilen gemilerin yapım süreçlerinin birer birer tamamlandığını anlatarak, Pakistan MİLGEM projesinin dördüncü ve son korveti PNS TARIQ'ın suya indirilme törenine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ortaklıkta dönüm noktası

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise MİLGEM Projesi'nin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başbakan Şerif törende yaptığı açıklamada, yeni teknolojilerde ve ortak savunma üretiminde ikili savunma iş birliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.