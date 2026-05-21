Pakistan ordusu komutanı Asim Munir Tahran'da temaslarda bulunuyor

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asim Munir, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecine aracılık etmek amacıyla 21 Mayıs 2026 tarihinde Tahran'a ziyarette bulundu. Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik arabuluculuk faaliyetleri kapsamında gerçekleşen ziyarette, taraflar arasındaki askeri gerilimi sonlandırması öngörülen nihai anlaşma taslağı ele alınıyor. İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin son aşamada olduğu belirtilirken, Tahran'daki temasların anlaşma metninin uzlaştırılmasına odaklandığı bildirildi.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asim Munir'in bugün gerçekleştirdiği Tahran ziyareti, İslamabad yönetiminin bölgedeki askeri krizi çözmeye yönelik yürüttüğü diplomatik sürecin bir parçası niteliği taşıyor. İran devletine bağlı haber ajansı ISNA tarafından paylaşılan bilgilere göre, Pakistanlı heyet Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geliyor. Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi de bir hafta içinde ikinci kez Tahran'a giderek müzakerelerin teknik detaylarını görüşme trafiğine dahil oldu.

Trump görüşmelerde son aşamaya işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile sürdürülen diplomatik görüşmelerin nihai safhaya ulaştığını açıkladı. Trump, Joint Base Andrews'ta yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminden 100 oranında net ve eksiksiz yanıtlar beklendiğini ifade etti. Diplomatik çözümün öncelikli olduğunu belirten ABD yönetimi, görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda askeri müdahale seçeneklerinin hazır tutulduğunu bildirdi.