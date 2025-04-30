Pakistan’a 6 uçak silah gönderildiği iddiasına yönelik MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı medya organlarında yer alan "Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdi" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, bu yöndeki haberlerin tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye’den hareket eden bir adet nakliye uçağı, yalnızca yakıt ikmali amacıyla Pakistan’a iniş yapmış ve ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Bu nedenle söz konusu iddialar kesinlikle doğru değildir” denildi.

MSB, açıklamasında ayrıca, yalnızca yetkili kişi ve kurumların beyanlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, spekülatif haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı olarak Güney Asya’da istikrarı tehdit eden ve bölgesel güvenliği ciddi biçimde zedeleyen Pakistan-Hindistan gerilimini büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. İki ülke arasında artan sözlü ve askeri tansiyonun yalnızca bölge halklarını değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden sonuçlar doğurabileceği açıktır. Bu nedenle Hindistan’ın gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınması ve diplomatik yollarla çözüm araması gereklidir.”

Türkiye'nin, kardeş ülke Pakistan’ın güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığı vurgulanırken, tarafların barışçıl çözüm yollarına yönelmesinin ve uluslararası toplumun yapıcı bir rol üstlenmesinin önemine işaret edildi.