Palamut bol oldu, hamsi avı bekleniyor: Soğuyan deniz ümitleri artırdı

Karadeniz’de bu yıl palamut avı son yılların en bereketli sezonlarından birini yaşarken, hamsi avı için aynı durum söz konusu değil. Atalarının "Denizde palamudun bol olduğu yıl hamsi olmaz" sözünden yola çıkan yöre balıkçıları, deniz suyunun soğumasıyla hamsinin de kendini göstereceğine inanıyor.

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamudun hamsiyi yediği yönündeki söylentilerin balıkçılar arasında yaygın olduğunu belirterek, hamsi avı için deniz suyunun soğumasını beklediklerini söyledi.

Mutlu, "Son yirmi yıldır balıkçıların denize çıkamadığı günleri yaşıyoruz. Hamsi konusunda deniz suyunun bir an önce soğumasını umut ediyoruz. Şu anda palamut avı Hopa, Tirebolu ve Zonguldak bölgelerinde iyi gidiyor. Halk arasında 'palamut hamsiyi yiyor' şeklinde bir söylenti var. Bilimsel bir açıklama yapılması gerekir ama palamut da denizde beslendiğine göre bir şeyler tüketiyor" dedi.

Mutlu, hamsinin belli bölgelerde görülmeye başladığını ifade ederek, "Sularda biraz soğuma var. Reis arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre bazı bölgelerde hamsinin yoğunlaştığını söylüyorlar. Umudumuz, havaların bir an önce soğuyup hamsinin çıkması yönünde. Palamudun da devam etmesi bizim için avantaj olur. Geçen sene Ereğli ve Zonguldak’ta palamut boldu, bu yıl ise ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz’de yoğunlaştı" diye konuştu.

Bu sezon palamudun hamsinin boşluğunu doldurduğunu ifade eden Mutlu, "Kaygımız, hamsinin son yıllarda yaklaşık 1-1,5 ay içinde göçünü tamamlaması. Bu yıl 2-3 ay süren bir av sezonu geçirmeyi ümit ediyoruz. Palamut bu boşluğu doldurdu, havaların soğumasıyla hamsinin ortaya çıkışı balıkçılarımızı ve vatandaşlarımızı memnun edecek" ifadelerini kullandı.