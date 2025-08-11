Palandöken Dağı'nda yangına karşı önlem! Ormanlık alanlar seyreltilecek

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki sık ormanlık alanlarda yangın riskini azaltmak amacıyla seyreltme çalışması başlatıldığını açıkladı.

"Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 12'si ormanlarla kaplı"

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Çiftçi, Erzurum'un yüzölçümünün yalnızca yüzde 12'sinin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Orman yangını neticesinde bu alanların daha da azalmasını, bir orman yangınına maruz kalmayı istemiyoruz. Bununla ilgili bir takım ek tedbirler aldık. Jandarma Komutanlığımız özellikle orman olan kuzey ilçelerde denetimlerini de artırdı. Bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı ve hassas olmalarını, aldığımız tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyorum. Çünkü ormanlarımız miktar olarak az. Bir de mücadele hakikaten son derece zahmetli ve meşakkatli. En iyisi orman yangınına sebebiyet vermemek" dedi.

Yangın riski açısından kritik ayları hasarsız atlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiftçi, Palandöken'deki sık ağaç yapısına dikkat çekerek, "Orman Bölge Müdürlüğümüz özellikle Palandöken'deki ormanların sıklığından, bunların seyredilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Acaba böyle bir çalışma yürütsek faydalı olur mu? Veya herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir mi diye. Seyreltme maksadıyla uygulama da yapacaklar. Yani oradaki ormanların biraz seyreltilmesi gerekiyor. Bu hem orman yangınına karşı bir tedbir hem de oradaki ağaçların daha da gelişip gürleşmesi, gövde kalınlıklarının artması için yapılması gereken bir çalışma" dedi.

"Orman içi yollarını yapılması gerekiyor"

Çiftçi, ayrıca yangınla mücadelede orman içi yolların yapımının da önemli olduğunu belirterek, "Bir de yine orman yangınlarıyla mücadele edebilmek için orman içi yollarını yapılması gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz konuları takip ediyor. İstiyoruz ki ciddi bir orman yangını olmadan bu seneyi atlatabilelim" ifadelerini kullandı.