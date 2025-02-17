Palandöken'de yasaklı bölgede kayak yapan 14 kişiye para cezası

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye idari para cezası uyguladı.

Toplam 41 bin TL ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayan vatandaşlar tespit edilerek işlem yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan kontrollerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye toplam 41 bin 342 lira ceza kesildi.

Kayak merkezlerinde tatil ve dinlenme amacıyla bulunan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirlerin artırılarak devam edileceği bildirildi.