Palandöken'de yasaklı bölgede kayak yapan 14 kişiye para cezası
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye toplamda 41 bin 342 lira para cezası uyguladı. Jandarma ekiplerinin denetimleri devam ederken, kayak merkezlerinde vatandaşların güvenliği için alınan tedbirlerin artırılacağı açıklandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye idari para cezası uyguladı.
Toplam 41 bin TL ceza
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, Palandöken Kayak Merkezi'nde tedbirlere uymayan vatandaşlar tespit edilerek işlem yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan kontrollerde, yasaklı çığ bölgesinde kayak yapan 14 kişiye toplam 41 bin 342 lira ceza kesildi.
Kayak merkezlerinde tatil ve dinlenme amacıyla bulunan vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirlerin artırılarak devam edileceği bildirildi.