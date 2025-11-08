Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Sultangazi'ye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Çocuğunu okuldan alan anne Ayşe Ulufer, okul kapısındaki bir seyyar satıcıdan çocuğuna pamuk şeker aldı.

Küçük çocuk pamuk şekeri yedikten sonra kısa süre içinde ağzı köpürdü ve kusmaya başladı.

Anne Ulufer, pamuk şekere su döktüğünde ortaya çıkan yoğun ve masmavi boyayı görünce durumu cep telefonuyla görüntüledi.

Ulufer, velilere seslenerek okul çevrelerindeki kontrolsüz seyyar satıcılara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Bir parça aldım, boğazımı yaktı

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Ulufer, "Ağzından köpük köpük masmavi boya çıkıyordu. Daha sonra anladım ki pamuk şekerdenmiş. Elimdeki pamuk şekere su döktüm ve inanılmaz bir gıda boyası olduğunu fark ettim" dedi.

Ulufer, "Ben ufacık bir parça aldım acaba ondan mı değil mi diye ve benim boğazım sızladı, inanılmaz derecede yaktı. Yani ben bunun bir parçasından bu kadar etkilendiysem, çocuğum neredeyse yarım paket yedi. Yemesiyle zaten renginin değiştiğini fark ettim" şeklinde konuştu.