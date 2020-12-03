Pamuk'un patilerinin kesilmesiyle ilgili 2 kişiye para cezası

Samsun'un Havza ilçesinde "Pamuk" isimli köpeğin bacakları kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 kişiye para cezası verildi.

Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan "Pamuk" isimli köpekle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünce sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, "Hayvan sağlığı bakımını ihlal" nedeniyle 181 lira, bacaklarını kesen komşusuna da "cerrahi müdahale sadece veteriner hekimlerce yapılır" gerekçesiyle 628 lira para cezası uygulandı.

Havza'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşların haber vermesi üzerine HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep ilçeye giderek ön iki bacağı dizlerinin üzerinden kesilmiş köpeği Samsun'a getirmiş, yaralı hayvan Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı. "Pamuk", buradaki tedavisinin ardından HAYTAP'a ait Ankara'daki klinikte götürülmüştü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmıştı.