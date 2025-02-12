Pandemideki müzik yasağı genelgesi için durdurma kararı!

Covid-19 salgını döneminde sosyal teması daha aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı 10 Mayıs 2022 tarihli bir genelge yayınladı. Genelgede müzik yayın yasağının başlangıcı gece yarısından saat 01:00'e uzatıldı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de müzik yasağının iptali için Danıştay'da dava açtı.

Yürütmeyi durdurma kararı çıktı

CHP'li İlgezdi, bugünkü açıklamasında, davayı kazandıklarını, yürütmeyi durdurma kararı verildiğini dile getirdi.

İlgezdi, 9 Nisan 2022’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Covid-19 yasaklarının kaldırılmasına karşın bakanlığın müzik yasağı genelgesi çıkardığını, yasağın 23 Haziran 2023’te kaldırıldığını ifade etti.

CHP'li vekilin açıklamasında "Bu yasağın haksızca alınmış bir karar olduğuna ise mahkeme anca karar verebildi. Yani müzisyenler 13 ay boyunca haksız ve hukuksuz şekilde işlerini yapamadılar” ifadesini kullandı.

İşte karara gerekçe!

ANKA'nın haberine göre Danıştay 4'üncü Dairesi, yürütmeyi durdurma kararında 'yetki unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara neden olabileceğini' ifade etti.

Kararda İçişleri'nin görev ve yetkileri arasında 'ülke genelinde müzik yayını yapabilme süresi belirlenmesi'nin bulunmadığı belirtilen kararda, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliği’ne değinildi.

Kararda şöyle dendi: “Söz konusu yönetmelik hükümlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceği, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde alan ve saat sınırlaması belirleme yetkisinin anılan bakanlığın taşra birimleri olan İl Mahalli Çevre Kurullarına ait olduğu, dolayısıyla davalı idarenin ülke genelinde müzik yayını yapabilme süresini sınırlamaya ilişkin görev ve yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Karara, davalı İçişleri Bakanlığı'nın itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.