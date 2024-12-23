Panelde bir anda fenalaştı! Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın kimdir?

Trabzon Ortahisar Belediyesi ve üniversiteler iş birliğinde bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde "Bir şey yapmalı, Girişimcilik Paneli" ismiyle düzenlenen bir panele katılan Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın burada fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kontrol amaçlı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olayın ardından Nevzat Aydın'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Nevzat'ın hayat hikayesi...

Nevzat Aydın kimdir?

Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve eski CEO'su Nevzat Aydın 8 Mart 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başlayan Aydın, buradan da mezun olduktan sonra San Francisco Üniversitesi’nde MBA programına devam etti.

San Francisco'da bulunduğu sıralarda Silikon Vadisi'ndeki start-up programlarını takip etme fırsatı bulan Nevzat Aydın'ın dikkatini özellikle yemek siparişi modelleri çekti. Türkiye'deki tüketiciye uygun bir model üretip, girişimciliğe başladı ve 2001 senesinde yemeksepeti.com'u kurdu.

CEO'luk görevinden ayrıldı

2001 yılında Yemeksepeti.com’un ortağı olarak CEO görevini de üstlendi. 1 Kasım 2021 tarihinde ise CEO’luk görevinden ayrıldı. 2015 yılında, o zamana kadarki en büyük değerlemeyi yaşayarak 589 milyon dolar karşılığında, dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu olan Delivery Hero bünyesine kattı.