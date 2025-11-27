Ankara kapalı yollar listesi... Ankara'da hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar

Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Ankara'ya inecek Papa 14. Leo'nun kullanacağı güzergahlar tedbiren kapatıldı.

Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Papa ardından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak.

Peki Papa'nın Ankara ziyaretinde hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.