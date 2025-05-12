Papa Francis'in vasiyetinde 'İznik' detayı: Ben ölürsem halefim mutlaka...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu.

Ancak Papa'nın 21 Nisan’da da hayatını kaybetmesi Fener Rum Patriği Bartholomeo ile gerçekleşecek törene ilişkin belirsizliğe yol açtı. 8 Mayıs’ta yeni Papa seçilen 14. Leo’nun 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak konusu olurken Papa Francis'in vasiyeti bir kez daha gündeme geldi.

Yeni Papa’nın programında ise henüz bir Türkiye ziyareti görünmüyor.

Göreve başlama töreninde Türkiye’ye davet edilecek

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre; Papa 14. Leo’nun 18 Mayıs’ta yapılacak resmi törenine katılacak olan Bartholomeo, Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü için de yeni Papa’yı Türkiye’ye davet edecek. Ancak ziyaretin resmiyet kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek.

Papa’nın ilk yurtdışı seyahat rotası Türkiye

Türkiye’nin, Papa’nın ilk yurtdışı seyahat rotası olabileceği de belirtilirken, resmi ziyaret kapsamında önce Ankara'ya gidecek Papa daha sonra İznik'e gidecek. Bununla birlikte Papa 14. Leo, Türkiye’ye gelen 5’inci Papa olacak.

'Bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmeli'

Öte yandan, Papa Francis’in, Patrik Bartholomeo ile İznik buluşmasını 10 yıl önce planladığı, Papa'nın, “Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum” dediği öğrenildi.

Papa Francis, geçen yıl üç ayrı etkinlikte İznik’e gitme isteğinden bahsetmişti. Hem Vatikan hem de Patrikhane buna dair hazırlıkları ileriye taşımıştı. Papa, “2025’te ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlama fırsatı bulacağız” diyerek bu konsilin, Kilise'nin ve tüm insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

İznik Hristiyan dünyası için neden önemli?

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi İznik Konsili 1700 yıl önce, İznik'te toplanarak Hristiyanlığın esaslarıını oluşturdu.

Konsile 260-265 arası episkopos katılırken, bunların çoğu Doğu kiliselerinin temsilcileriydi. Konsilde, Paskalya’nın her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen pazar günü kutlanması kararlaştırıldı.

Papa 14. Leo, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarda selefi Francis’e teşekkür ederek, onun izinden gideceğini söylemişti.