Papa’nın ilk yurtdışı ziyareti: Türkiye 27–30 Kasım’da ağırlayacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti.

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Katoliklerin lideri Papa Leo kasım ayı sonunda Türkiye’yi, aralık ayı başında ise Lübnan’ı ziyaret edecek. Papa, 27–30 Kasım tarihlerinde Türkiye’de bulunacak; ardından 30 Kasım–2 Aralık tarihlerinde Lübnan’a geçecek.

Ziyaret kapsamında Papa’nın Orta Doğu’daki Hristiyanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmesi ve bölge barışı için çağrılarda bulunması bekleniyor. Vatikan açıklamasında, Papa’nın Türkiye programına ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkiler 1960 yılında resmî düzeye yükselmiş; Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği 1962’de faaliyete geçmişti. Türkiye’ye daha önce 1967’de VI. Paul, 1979’da II. Jean Paul, 2006’da XVI. Benedict ve 2014’te Papa Francis ziyaretlerde bulunmuştu.