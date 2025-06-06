Papara soruşturması derinleşiyor: Emekli doktora tutuklama

Papara üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aktarıldığı kripto cüzdanlardan birinin sahibi olduğu iddia edilen emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan tutuklandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 2021–2023 yılları arasında yasa dışı bahis faaliyetlerinde 26 binden fazla Papara hesabı kullanıldı. Bu hesaplardan 274 farklı banka hesabına para transferi yapıldığı, ardından söz konusu paraların 5 ayrı kripto cüzdana yönlendirildiği belirlendi.

6 milyon doları aşkın transfer

Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, bu kripto cüzdanlardan birinin emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan’a ait olduğu tespit edildi. Oğan’ın hesabından yaklaşık 6 milyon 31 bin dolar (yaklaşık 237 milyon TL) tutarında işlem yapıldığı bildirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, suç şüphesinin kuvvetli olması ve delillerin henüz toplanmamış bulunması gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.