Papara soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “bahis kanununa muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor. Zanlıların sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildiği, savcılıktaki ifade işlemlerinin başlamasının beklendiği bildirildi.

Sistemli para trafiği iddiası

Başsavcılık açıklamasında, Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak 2016’dan bu yana faaliyet gösterdiği, platform üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı hesapların açıldığı ve bu hesaplardan kripto para borsalarına yüksek meblağlarda transfer yapıldığı bilgisi yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve ilgili kurumlardan alınan raporlarda, Papara’nın yasa dışı bahis suçunda sistematik şekilde kullanıldığı ve bu trafiği kolaylaştırdığı belirtildi. Yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Bu hesaplar üzerinden elde edilen yasa dışı gelirin 274 banka hesabına aktarıldığı, ardından 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı aktarıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında, Papara ile bağlantılı olduğu belirlenen PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirket, 74 araç, 7 daire ve villa, 5 tekne, bir yat, 3 kiralık kasa gibi çok sayıda mal varlığına el koyma kararı verildi. Ayrıca şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılığın açıklamasında, “Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.