Papel Elektronik Para’ya operasyon: Şirkete kayyum atandı, 41 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

Teknik personelin aktif rol aldığı belirlendi

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendirildi.

41 kişi hakkında gözaltı kararı

Elde edilen bulgular doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atandı

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla kapsamlı inceleme başlatıldı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu, ayrıca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini duyurdu.