'Para sayma' soruşturmasında üç kişi ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılık katına çıkan şüpheliler burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.