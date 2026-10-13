Paradigma değişimi Nobel Ödülü getirdi
Ekonomik krizleri yönetmede yeni bir paradigma sunan Robert E. Hall ve Michael Woodford, çalışmaları nedeniyle 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.
Ekonomiyi sadece kuşbakışı bir makro perspektiften incelemek yerine mikro yaklaşıma dayanan modeller kullanan Hall ve Woodford’un çalışmaları, istikrar politikası teorisinde paradigma değişimine yol açtı.
2026 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" alanındaki çalışmaları dolayısıyla ABD'li Robert E. Hall ve Michael Woodford layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl ekonomi bilimleri dalında ödül kazanan Robert E. Hall ve Michael Woodford, etkili istikrar politikaları uygulama yeteneğimizi önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller geliştirdiler. Bu modeller temelinde, doğru zamanlanmış mali ve parasal politika önlemleri ekonominin iniş çıkışlarını azaltabilir.
Bu modellerin temel bileşenlerinden biri, hane halklarının ve işletmelerin tasarruf veya ürün fiyatları hakkında karar verirken geleceğe yönelik düşünmeleridir. Hükümetler ve merkez bankaları ekonomik politika planlarını açıkladıklarında, bu gelecek görüşünü etkileyebilir ve ekonomiyi doğru yöne yönlendirebilirler. Bizi etkileyen ekonomik durgunluklarla başa çıkmada son derece yardımcı oldular” denildi.
Ekonomiyi sadece kuşbakışı incelemediler
Ödüle ilişkin yayımlanan “Mikro temeller makro içgörüler sağlıyor” başlıklı makalede ise, “Hall ve Woodford’un araştırmaları, bizi ekonomik krizleri ve daralmaları yönetme konusunda daha donanımlı hale getirdi. Modellerin mikro temeller üzerine—yani aşağıdan yukarıya—inşa edildiği Yeni Keynesyen paradigmanın temelini attılar. Ekonomik sonuçlar; haneler ve şirketler tarafından mikro düzeyde alınan milyonlarca kararın neticesidir.
Ekonomiyi sadece kuşbakışı bir makro perspektiften incelemek yerine bu yaklaşıma dayanan modeller kullanan Hall ve Woodford’un çalışmaları, istikrar politikası teorisinde köklü bir paradigma değişimi yaratmıştır” ifadeleri yer aldı. Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Başkanı John Hassler de açıklamasında, “Ödül sahiplerinin çalışmalarıya enerji krizleri veya hanehalklarının tüketim miktarlarındaki ani değişiklikler gibi ekonomideki şoklarla daha iyi başa çıkabiliyoruz” dedi.
1930 ve 1970 krizleri gibi olmamasını sağladı
1943'te ABD'nin California eyaletinde doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1955'te doğan Michael Woodford da Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü ünvanıyla görev yapıyor.
Ödül sahiplerinin araştırmalarının, büyük makroekonomik krizlerin geçmişe kıyasla çok daha etkin yönetilmesini sağladığına dikkat çekilen makalede, “1970’lerin kritik dönemlerindeki gibi büyüme ve enflasyon üzerinde uzun vadeli hasarlar bırakmayan son yıllardaki pandemi ve enerji krizleri sürecinde bu modeller son derece faydalı olmuştur.
1930’lardaki gibi yıkıcı bir ekonomik buhrana sürüklenilmemiştir. Resesyonlar ve yüksek enflasyon dönemleri tamamen ortadan kalkmış değildir, ancak artık çok daha kısa sürmektedir” ifadeleri yer aldı. Bütün bu çalışmaları süresince ekonomi literatürüne Hall, “Tüketimin öngörülemezliği” kavramını, Woodford ise “Çıktığı açığı” terimini kazandırdı.