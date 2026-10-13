Paradigma değişimi Nobel Ödülü getirdi

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Ekonomiyi sadece kuşbakışı bir makro perspektiften incelemek yerine mikro yaklaşıma dayanan modeller kullanan Hall ve Woodford’un çalışmaları, istikrar politikası teorisinde paradigma değişimine yol açtı.

2026 Nobel Ekonomi Ödü­lü'ne, "makroekonomik istikrarın mikroekono­mik temelleri" alanındaki ça­lışmaları dolayısıyla ABD'li Robert E. Hall ve Michael Wo­odford layık görüldü. İsveç Kra­liyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl eko­nomi bilimleri dalında ödül ka­zanan Robert E. Hall ve Mic­hael Woodford, etkili istikrar politikaları uygulama yetene­ğimizi önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller geliştirdiler. Bu modeller teme­linde, doğru zamanlanmış ma­li ve parasal politika önlemle­ri ekonominin iniş çıkışlarını azaltabilir.

Bu modellerin temel bileşenlerinden biri, hane halk­larının ve işletmelerin tasarruf veya ürün fiyatları hakkında karar verirken geleceğe yöne­lik düşünmeleridir. Hükümetler ve merkez bankaları ekonomik politika planlarını açıkladıkla­rında, bu gelecek görüşünü et­kileyebilir ve ekonomiyi doğru yöne yönlendirebilirler. Bizi et­kileyen ekonomik durgunluk­larla başa çıkmada son derece yardımcı oldular” denildi.

Ekonomiyi sadece kuşbakışı incelemediler

Ödüle ilişkin yayımlanan “Mikro temeller makro içgö­rüler sağlıyor” başlıklı maka­lede ise, “Hall ve Woodford’un araştırmaları, bizi ekonomik krizleri ve daralmaları yönet­me konusunda daha donanım­lı hale getirdi. Modellerin mik­ro temeller üzerine—yani aşa­ğıdan yukarıya—inşa edildiği Yeni Keynesyen paradigmanın temelini attılar. Ekonomik so­nuçlar; haneler ve şirketler ta­rafından mikro düzeyde alınan milyonlarca kararın neticesidir.

Ekonomiyi sadece kuşbakışı bir makro perspektiften incelemek yerine bu yaklaşıma dayanan modeller kullanan Hall ve Wo­odford’un çalışmaları, istikrar politikası teorisinde köklü bir paradigma değişimi yaratmış­tır” ifadeleri yer aldı. Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Baş­kanı John Hassler de açıklama­sında, “Ödül sahiplerinin ça­lışmalarıya enerji krizleri veya hanehalklarının tüketim mik­tarlarındaki ani değişiklikler gibi ekonomideki şoklarla daha iyi başa çıkabiliyoruz” dedi.

1930 ve 1970 krizleri gibi olmamasını sağladı

1943'te ABD'nin California eyaletinde doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1955'te doğan Michael Woodford da Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü ünvanıyla görev yapıyor.

Ödül sahiplerinin araştırmalarının, büyük makroekonomik krizlerin geçmişe kıyasla çok daha etkin yönetilmesini sağladığına dikkat çekilen makalede, “1970’lerin kritik dönemlerindeki gibi büyüme ve enflasyon üzerinde uzun vadeli hasarlar bırakmayan son yıllardaki pandemi ve enerji krizleri sürecinde bu modeller son derece faydalı olmuştur.

1930’lardaki gibi yıkıcı bir ekonomik buhrana sürüklenilmemiştir. Resesyonlar ve yüksek enflasyon dönemleri tamamen ortadan kalkmış değildir, ancak artık çok daha kısa sürmektedir” ifadeleri yer aldı. Bütün bu çalışmaları süresince ekonomi literatürüne Hall, “Tüketimin öngörülemezliği” kavramını, Woodford ise “Çıktığı açığı” terimini kazandırdı.