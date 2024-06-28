Paralarını alamayan işçiler inşattan çimento döktü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir grup inşaat işçisi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler çimento torbalarını inşattan aşağıya döktü.
AA
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir grup işçi, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaatın üst katlarından aşağıya çimento dökerek eylem yaptı.
Maslak Cendere Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle protestoda bulundu.
Demir çubuklarla iskele demirlerine vuran işçiler, inşaatın üst katlarından aşağıya çimento döktü.