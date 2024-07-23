'Paramparça' dizisinin izinsiz satışına 5 yıla kadar hapis istemi

Hayati ARIGAN

'Paramparça' isimli dizinin 400 bölümünü eser sahiplerinden izinsiz şekilde 50'den fazla ülkeye sattığı ve milyonlarca dolar tahsilat yaptığı iddiası üzerine, Global isimli şirketin sahibi İzzet Pinto hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mağdurların avukatı Aydın Kurban’ın savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde; müvekkillerinin her birinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 'Paramparça' isimli televizyon dizisinin eser sahibi olduğu belirtildi.

Diziyi 50 ülkeye sattı

Davaya yönelik olarak hazırlanan şikayet dilekçesinde; işlenmek (yabancı dile tercüme/çeviri ile), çoğaltılmak, satılmak, ihraç edilmek sureti ile İzzet Pinto’nun sahibi olduğu Global Telif Hakları Yapımcılık Ticaret A.Ş. tarafından 50'dan fazla ülke televizyonlarına ve dijital mecralara eser sahiplerinin izni olmadan dizinin satıldığı, şüphelilerin de bu haksız eylemleri sonucunda yüksek miktarda kazanç elde ettiği ileri sürüldü. Söz konusu dizinin, Pinto'nun sahibi olduğu şirket tarafından, televizyon kanalı ve dijital mecralarda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı biçimde yayınlandığı da iddialar arasında yer aldı.

"Dizi yapımcısından izin aldı" iddiası

İzzet Pinto'nun avukatlarının savcılıkta yaptığı savunmada, 'Global' adlı şirketin dizinin yapımcısı olan 'Endemol' isimli şirket ile aralarında imzalanan bir 'temsilcilik sözleşmesinin bulunduğu' bildirildi. Bu sözleşme uyarınca, dizinin Global tarafından pazarlanması ve dağıtılması neticesinde elde edilen gelirden Global hak kazandığı komisyonu tahsil ettikten sonra kalan bakiyenin Endemol hesaplarına transfer edildiği bilgisi savunmada mahkemeyle paylaşıldı.

Dizinin senaristi Ayfer Tunç, yönetmenleri Cevdet Mercan ve Altan Dönmez ile özgün müzik bestecisi Ayşe Önder, Ümit Önder ve Murat Başaran’ın, dizinin yurt dışına satış ve pazarlamasına ilişkin tüm yetkilerini Endemol'e devrettiğini ileri süren Global şirketi, Endemol'un söz konusu yetkisi uyarınca dizinin yurt dışına satış ve pazarlaması için Global'i acente olarak atadığını iddia etti.

Maddi ve manevi hakları ihlal

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, İzzet Pinto’nun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi ve mali haklarını ihlal ettiğini belirtti ve

Global firmasının sahibi İzzet Pinto hakkında düzenlediği iddianamede:

“Şikayete konu olan sinema eseri niteliğini haiz 'Paramparça' isimli TV dizisinin muhtelif bölümlerini eser sahibi müştekilerin yazılı izni olmaksızın yetkisiz şekilde temsil etmesi, çoğaltması, dağıtması, her türlü ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmesi, yayımlaması, satışa arz etmesi, satması, kiralaması veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayması, ticari amaçla satın alması, ihraç etmesi ve kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurması eylemlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun md. 71/1 hükmünün ihlali niteliğinde olduğu, şüphelinin üzerine atılı 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçunu işlediğini belirterek bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını" talep etti. Pinto'nun yargılamasına, önümüzdeki günlerde Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.