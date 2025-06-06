Parasını alamadığını söyledi, kendini yakmakla tehdit etti
Pendik’te eski iş yerinden alacağını alamadığını öne süren bir kadın, elindeki benzin dolu bidonla iş yerinin önüne gelerek kendisini ve dükkânı yakmakla tehdit etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir saatlik çabanın ardından kadını ikna etti. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde, eski iş yerinden alacaklı olduğunu öne süren bir kadın, iş yerinin önünde benzinle gelerek kendisini ve dükkânı yakma tehdidinde bulundu. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu eylem sonlandırıldı.
Elinde benzin bidonuyla iş yerine geldi
Olay, sabah saatlerinde Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, N.A. adlı kadın, geçmişte çalıştığı iş yerinden hakkını alamadığını belirterek, elinde benzin dolu bir bidonla iş yerinin önüne geldi. Kendisine ödeme yapılmadığını ifade eden kadın, hem kendisini hem de iş yerini ateşe vermekle tehdit etti.
Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık bir saat süren müzakerenin ardından N.A.’yı eyleminden vazgeçmeye ikna etti. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.