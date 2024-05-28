Parçalanmış ceset soruşturmasında bir gözaltı
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kişinin cesedinin parçalanarak çöp konteynerine atılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.
Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset gördüğüne yönelik ihbarın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.
İncelemede cesedin Nihat Salih'e (79) ait olduğunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
İncelemelerde bir şüphelinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığı belirlendi.
Kimliğinin belirlenmesinin ardından Pendik'te gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.