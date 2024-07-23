Paris, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazır
Fransa, ev sahipliği yapacağı Yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını büyük bir özenle sürdürüyor. Paris'in simgesi Eyfel Kulesi de söz konusu çalışmalar kapsamında yeni görünümüyle 2024 Olimpiyatları'na hazır. Kule'nin Seine Nehri'ne bakan tarafına yerleştirilen beş halkalı olimpiyat logosu, turistlerin en çok ilgi gösterdikleri noktalar arasında yer alıyor.
AA
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Fransa'nın başkenti Paris'in 33'üncüsüne ev sahipliği yapacağı 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışı öncesinde şehirde hazırlıklar devam ediyor.
Olimpiyat Oyunları'nın 5 halkadan oluşan simgesel logosu, Eyfel Kulesi'nde sergileniyor. Geri dönüştürülmüş çelikten yapılmış halkalar kulenin Sen Nehri’ne bakan tarafında yer alıyor.