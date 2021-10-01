Paris İklim Anlaşması Meclis’te

ANKARA (DÜNYA) Türkiye’nin 2016 yılında imzaladığı ancak onaylamadığı ve bugün TBMM Başkanlığına sunulan Paris İklim Anlaşmasının uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifinin 5 Ekim Salı günü Dışişleri Komisyonunda, 6 Ekim Çarşamba günü ise Genel Kurulda görüşülerek Meclis onay sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Yasa teklifinin gerekçesinde Paris Anlaşmana Türkiye’nin 22 Nisan 2016 tarihinde imzaladığı hatırlatılarak, anlaşmanın uzun dönemde hedefinin endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında mümkünse 1.5 derece seviyesinde tutulması olduğu ifade edildi.

Teklifin gerekçesinde “Ülkemiz, coğrafi konum olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz makro-iklim kuşağında yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Paris Anlaşmasını onaylanması, Anlaşmanın hedeflerine ulaşılması ve bu hususta küresel işbirliğine dahil olması bakımından önem arz etmektedir.” denildi.