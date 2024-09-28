Parlamento Muhabirleri Derneği yeni dönem başkanı: Kemal Aktaş

PMD'nin 34. Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Kemal Aktaş, dernek üyelerinin yaşadığı sıkıntıları çözmek için görevlerini layıkıyla yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi:

"PMD olarak büyük Atatürk'ün basına ve basın özgürlüğüne verdiği önemin bilincinde, Cumhuriyete, ülkemize, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak adına her zaman tavrımızı, duruşumuzu net olarak ortaya koyduk; dünden bugüne bu uğurda mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu süre içinde sorunlarımızın çözümü, derneğimizin Meclis çatısı altındaki etkinlikleriyle ilgili hem bir önceki Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop hem de şu an görev yapan Sayın Numan Kurtulmuş ve Meclis bürokrasisiyle yapıcı, uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Meclisin ve gazeteciliğin saygınlığıyla uyumlu bu yaklaşımın bizim için çok değerli olduğunun altını çizmek isterim."

PMD Yönetim Kurulu, Özgür Akbaş, Murat Şahin, Murat Akar, Besti Karalar, Ayşegül Melisa Kahvecioğlu, Alp Özden'den oluştu.