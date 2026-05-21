Parti liderlerinden peş peşe 'mutlak butlan' açıklaması

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği karar siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından muhalefet partilerinin liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Mahkeme, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada, Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralmasına hükmetti.

Dervişoğlu: Alınan kararın kendisi butlandır

Kararın ardından ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; ALINAN BUTLAN KARARININ, KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR!..” ifadelerini kullandı.

Özdağ: Demokrasiye darbedir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da karara sert tepki gösterdi. Antalya programını yarıda keserek Ankara’ya döneceğini açıklayan Özdağ, “CHP’de mutlak Butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir” dedi. Özdağ ayrıca, Zafer Partisi Divanı’nın bu akşam saat 20.00’de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu başkanlığında toplanacağını, yarın ise kendi başkanlığında ikinci bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Ağıralioğlu: Acil gündemle toplandık

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da gelişmelerin ardından parti yönetimini olağanüstü gündemle topladıklarını açıkladı. Ağıralioğlu paylaşımında, “CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrası; Anahtar Parti Başkanlık Divanımızı bu akşam saat 19.00’da acil gündemle topladık. Süreci dikkatle takip ediyoruz!..” ifadelerine yer verdi.

Baş: CHP koltuğuna geçecek kişiyi tanımayacağız

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mutlak butlanı da iktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi de siyaseten tanımayacağız. Kararlılık büyürse karanlık dağılacak, içinizi ferah tutun. Memleketimiz için direneceğiz!" dedi.