Partisinden istifa etmişti: Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı

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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MKYK toplantısı öncesinde partiye yeni katılımlar oldu.

Bir süre önce Yeni Yol Partisi'nden istifa eden ve milletvekilliğini bağımsız olarak sürdüren Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti saflarına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı

Bir süredir AK Parti ile Torun arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, katılım MKYK toplantısı öncesinde resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozetini taktı.

Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 280'e yükseldi. AK Parti'ye katılan bir diğer isim ise Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gülsoy oldu. Gülsoy'a da parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cemalettin Kani Torun'un katılımıyla, 2023 seçimlerinden bu yana AK Parti'ye geçen milletvekili sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.