Paşabahçe Vapuru yeniden mavi sularda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2010 yılında Şehir Hatları filosundan çıkarılan Paşabahçe Vapuru'nu restore ederek tekrar hizmete kazandırdı. Tarihi Paşabahçe Vapuru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen etkinlikle yeniden mavi sulara kavuştu. Paşabahçe Vapuru böylelikle 12 yıl sonra Haliç Tersanesi ile Koç Müzesi arasında ilk seferini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yöneticilerin kendi yaşadıkları ve yönettikleri şehre yabancılaşmaması gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda İBB başkanımızın İstanbul'un tarihini yeniden restore edip ortaya çıkarması olağanüstü bir olay. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey gerçekten de büyük bir özveriyle İstanbullulara hizmet etmek istiyor. Kendisi ve kadrosuyla beraber olağanüstü çaba harcıyor. Engellerin çıkarıldığını biliyorum. Zorlukların çıkarıldığını biliyorum. Ama Ekrem Başkan bir konuda çok başarılı. Bütün engelleri aşıp amaca ulaşma konusunda son derece başarılı. Aynı anda 10 büyük metro inşaatını yapan dünyada başka bir metropol yok. Bunların tamamı durmuştu ama şimdi buralarda harıl harıl insanlar çalışıyorlar. İstanbullulara hizmet etmek için" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paşabahçe Vapuru, 1952 yılında bu şehrin hayatına girmiş ve çok sevilmişti. Hakkında şarkılar, türküler, yaşamın izleri ve az önce ekranda gördüğümüz bu vapurda doğan bir çocuk anılarıyla çok güçlü bir İstanbul hatırasından bahsediyoruz. İstanbul'da denizde ulaşımın payını arttırmak güçlü bir şehir hatları işletmemiz olsun tarihin derinliklerinden gelen neredeyse 200 yıla yakın bir yaşama doğru yaklaşan şehir hatları ve vapur hikayesinin burada yine yüzyıllar boyu devam sağlama noktasında dinamik bir tersanemiz olsun diyebileceğimize herhalde gidenler düşünmemişti. Haliç Tersanesi devralındığında değerli genel başkanım, değerli konuklar 2019 yılı sonunda cirosu 1 milyon liraydı. Geçen yıl itibariyle bunun 132 milyon liraya çıkarttık. Yani burası bir gemi inşa edemez hale gelmişti ama artık kendi deniz taksilerini üreten birçok kompozit yolcu gemisinden römorköre kılavuz tekne inşasına kadar geleceğe dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir imalat yapan tersaneye döndü" diye konuştu.